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Познавательные статьи о здоровье
Как повысить уровень серотонина?
31095[Среда, Февраль 25, 2015] Психология | Здоровый образ жизни
Серотонин – природный нейромедиатор, который содержится в мозге и влияет на общее самочувствие человека. Как увеличить уровень серотонина, а значит стать счастливее, читайте в данной статье.
Планирование пола ребенка по овуляции
78465[Воскресенье, Декабрь 28, 2014] Семья, Любовь и Секс | Здоровье ребенка и мамы
Хотите зачать мальчика или девочку? Читайте о том, как спланировать пол ребенка с помощью расчета дат овуляции. Этот метод на данный момент считается одним из самых эффективных в планировании пола будущего малыша.
Головная боль от А до Я - причины и способы борьбы
48305[Среда, Октябрь 01, 2014] Здоровый образ жизни
Болит голова? Читайте подробнейший гайд-инструкцию по избавлению от разных типов головных болей, а также о правильном образе жизни и профилактике мигреней! Здесь же вы найдете информацию о типах головных болей, их причинах и натуральных средствах для снятия боли в домашних условиях.
Как стать выше: заставляем организм расти
71484[Четверг, Октябрь 03, 2013] Фитнес | Красота
Хотя в основе предполагаемого роста человека лежит генетика, есть несколько менее значимых факторов, на которые вы можете оказать непосредственное влияние, а следственно стать выше. Статья направлена в основном для подростков, переживающих за свой рост.
Солнечная опасность для глаз: 5 заболеваний, которых следует опасаться находясь на солнце
17694[Четверг, Июнь 06, 2013] Здоровый образ жизни
Ультрафиолетовые лучи солнца могут причинить вред не только коже. Без определенной защиты, пострадать могут также глаза. Каких заболеваний стоит опасаться, и при каких симптомах следует обратиться к врачу, читайте дальше.
Как ускорить метаболизм или худеем без сокращения суточной нормы калорий
52981[Понедельник, Май 20, 2013] Здоровое питание | Фитнес | Здоровый образ жизни
Следите за углеводами, считаете калории, ограничиваете себя в сладостях, но до сих пор не потеряли ни килограмма? Должно быть, у вас медленный метаболизм, но не стоит отчаиваться! Читайте советы об ускорении метаболизма, основанные на научных исследованиях.
Отбеливание зубов народными средствами: 8 домашних рецептов
75027[Среда, Май 08, 2013] Красота
Некоторые платные способы отбеливания зубов могут навредить зубам, потому так популярны домашние средства отбеливания, они дешевы и безопасны для зубной эмали. Ингредиенты для этих средств можно с легкостью найти на кухне.
Упражнения во время беременности: Как, чем и зачем заниматься?
34393[Суббота, Май 04, 2013] Здоровье ребенка и мамы
Занятия физическими упражнениями в период беременности помогут сохранить прежнюю фигуру, укрепят здоровье вас и ребенка, облегчат роды и улучшат настроение.
Натуральные способы вывести соль из организма
39516[Четверг, Май 02, 2013] Здоровый образ жизни
В эру питания в фаст-фудах, вывод соли из организма как никогда актуален. Ведь соль не зря называют белым ядом, ее избыток становится серьезной проблемой.
Как повысить уровень эндорфинов - гормонов радости?
54413[Воскресенье, Апрель 28, 2013] Психология | Здоровый образ жизни
Что такое эндорфины и как естественным путем поднять их уровень. Какие продукты, упражнения и действия стимулируют выработку гормонов радости? Читайте далее.
Как подготовиться к лету? Приводим в порядок фигуру, кожу лица и тела.
16110[Четверг, Апрель 25, 2013] Красота
Обзор необходимых действий для девушек при подготовке к летнему сезону. Осталось не так много времени для обретения стройной фигуры, гладкой кожи лица и тела.
Образ жизни для развития интеллекта и улучшения умственной деятельности
11941[Среда, Апрель 03, 2013] Психология
10 принципов развития интеллекта и улучшения деятельности мозга. Советы не только помогут Вам стать умнее и образованнее, они в целом улучшат ваше самочувствие.
Какими продуктами питаться для улучшения сексуальной жизни
47383[Суббота, Март 16, 2013] Семья, Любовь и Секс
Продукты питания, потребление которых, поможет улучшить сексуальную жизнь: увеличить сексуальное влечение и выработку гормонов, расслабить кровеносные сосуды.
Аллергия на косметику: почему возникает и что делать?
13278[Вторник, Февраль 05, 2013] Красота
Изобилие косметических средств сегодня просто поражает! Изо дня в день их количество растет, а действие становится все более «сильным» и «омолаживающим». Однако, наравне с эффективностью разного рода косметики, все чаще проявляются и аллергические реакции, причем возникают неприятности даже у тех, у кого далеко не самая чувствительная кожа.
15 причин похудеть или чем опасно ожирение?
26468[Среда, Январь 16, 2013] Здоровый образ жизни
Большинство людей знает, что избыточный вес вредит их здоровью, однако, последние наблюдения показывают, что многие не осознают, насколько обширен ряд опасных последствий, к которым приводит ожирение.
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Последние новости медицины
Чтобы стать счастливее, занимайтесь сексом чаще, чем ваши друзья
13772[Суббота, Апрель 20, 2013] Семья, Любовь и Секс
Читайте, как влияет регулярность занятия сексом на уровень счастья человека, и почему людям важно думать, что у них секса больше, чем у других.
Цена славы для актеров и профессиональных спортсменов – более короткая жизнь!
14124[Суббота, Апрель 20, 2013] Здоровый образ жизни
Оказалось, что знаменитости одних профессий живут меньше, чем других! Почему продолжительность жизни актеров и спортсменов меньше, чем политиков и военных!?
Мужчины действительно не умеют читать эмоции женщин, доказано учеными
11825[Среда, Апрель 17, 2013] Психология
Новое исследование доказало, что мужчины на самом деле не понимают женщин, в особенности это касается глаз.
Существует ли ген лени?
11596[Четверг, Апрель 11, 2013] Психология | Медицина и другое
Почему некоторые люди готовы днями лежать на диване? Оказалось, дело может быть в наших генах! Ученые нашли отличия в РНК «ленивых» и активных млекопетающих.
Предотвратить ожирение у детей можно с помощью меньших тарелок
8518[Вторник, Апрель 09, 2013] Здоровое питание | Здоровье ребенка и мамы
Педиатры рекомендуют простой и эффективный способ борьбы с детским ожирением, причиной диабета, рака и других заболеваний. Избавьте ребенка от лишнего веса!
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