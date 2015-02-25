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Серотонин – природный нейромедиатор, который содержится в мозге и влияет на общее самочувствие человека. Как увеличить уровень серотонина, а значит стать счастливее, читайте в данной статье.

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Хотите зачать мальчика или девочку? Читайте о том, как спланировать пол ребенка с помощью расчета дат овуляции. Этот метод на данный момент считается одним из самых эффективных в планировании пола будущего малыша.

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Болит голова? Читайте подробнейший гайд-инструкцию по избавлению от разных типов головных болей, а также о правильном образе жизни и профилактике мигреней! Здесь же вы найдете информацию о типах головных болей, их причинах и натуральных средствах для снятия боли в домашних условиях.

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Хотя в основе предполагаемого роста человека лежит генетика, есть несколько менее значимых факторов, на которые вы можете оказать непосредственное влияние, а следственно стать выше. Статья направлена в основном для подростков, переживающих за свой рост.

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Ультрафиолетовые лучи солнца могут причинить вред не только коже. Без определенной защиты, пострадать могут также глаза. Каких заболеваний стоит опасаться, и при каких симптомах следует обратиться к врачу, читайте дальше.

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Следите за углеводами, считаете калории, ограничиваете себя в сладостях, но до сих пор не потеряли ни килограмма? Должно быть, у вас медленный метаболизм, но не стоит отчаиваться! Читайте советы об ускорении метаболизма, основанные на научных исследованиях.

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Некоторые платные способы отбеливания зубов могут навредить зубам, потому так популярны домашние средства отбеливания, они дешевы и безопасны для зубной эмали. Ингредиенты для этих средств можно с легкостью найти на кухне.

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Занятия физическими упражнениями в период беременности помогут сохранить прежнюю фигуру, укрепят здоровье вас и ребенка, облегчат роды и улучшат настроение.

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В эру питания в фаст-фудах, вывод соли из организма как никогда актуален. Ведь соль не зря называют белым ядом, ее избыток становится серьезной проблемой.

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Что такое эндорфины и как естественным путем поднять их уровень. Какие продукты, упражнения и действия стимулируют выработку гормонов радости? Читайте далее.

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Обзор необходимых действий для девушек при подготовке к летнему сезону. Осталось не так много времени для обретения стройной фигуры, гладкой кожи лица и тела.

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10 принципов развития интеллекта и улучшения деятельности мозга. Советы не только помогут Вам стать умнее и образованнее, они в целом улучшат ваше самочувствие.

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Продукты питания, потребление которых, поможет улучшить сексуальную жизнь: увеличить сексуальное влечение и выработку гормонов, расслабить кровеносные сосуды.

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Изобилие косметических средств сегодня просто поражает! Изо дня в день их количество растет, а действие становится все более «сильным» и «омолаживающим». Однако, наравне с эффективностью разного рода косметики, все чаще проявляются и аллергические реакции, причем возникают неприятности даже у тех, у кого далеко не самая чувствительная кожа.

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Большинство людей знает, что избыточный вес вредит их здоровью, однако, последние наблюдения показывают, что многие не осознают, насколько обширен ряд опасных последствий, к которым приводит ожирение.

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