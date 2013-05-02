Натуральные способы вывести соль из организма

Соль необходима для правильного функционирования организма. Однако употребление полуфабрикатов или продуктов быстрого питания может спровоцировать значительное скопление соли в организме.

Чрезмерное количество этого вещества вызывает повышенное кровяное давление, а также задержку воды, которую тело удерживает в организме специально для того, чтобы поддерживать гомеостаз. Тогда как тяжелые случаи последствий скопления соли требуют медицинского вмешательства и отпускаемых по рецепту специальных лекарств, вы можете воспользоваться естественными методами, дабы устранить лишнюю соль из организма.

Повышенное потребление воды

Питьевая вода - наиболее эффективный способ избавиться от лишней соли в организме, а также самый распространенный метод лечения легких случаев гипернатриемии - избытка натрия в крови. Организм использует воду, чтобы разбавить соль. Поэтому, чем больше соли вы потребляете, тем больше воды нужно пить, чтобы растворить ее и вывести через почки.

Лучше всего пить воду равномерно в течение дня, чтобы дать организму постоянный приток воды для очищения. Если выпить слишком много воды сразу, то это вызовет дефицит натрия, который может быть достаточно опасным, а некоторых случаях может повлечь за собой даже смертельный исход.

Физические упражнения

Физические нагрузки заставляют нас потеть. Когда вы потеете, организм теряет воду и минералы. Если уровень соли в теле превышен, то потея, вы сможете потерять значительное ее количество. Занимаясь с активным выделением пота в течение, по крайней мере, 30 минут, вы значительно сократите содержание соли в организме. Однако не стоит забывать о необходимости пить воду и восполнять потерю некоторых минералов, таких как калий и магний, дабы предотвратить дефицит этих элементов.

Для вывода соли из организма подойдут любые кардиотренировки, которые смогут поднять пульс и температуру тела. К примеру, бег, быстрая ходьба или езда на велосипеде являются отличным примером.

Ограничение потребления соли

Сокращение потребления соли путём специальной диеты - еще один важный аспект, дабы нормализовать уровень этого вещества в организме. Соль удерживается в теле человека от 12 до 24 часов, если ее количество в избытке. После того, как она частично выведется, нужно вполовину уменьшить минимальную суточную норму, которая составляет 1500 мг, до тех пор, пока организм не избавится от лишней соли, как правило, это происходит через день или два. Важно контролировать потребление соли регулярно, чтобы предотвратить рецидивы скопления. Оптимальным считается уровень потребления соли 2300 мг или меньше в день, особенно для тех, кто склонен к задержке воды и высокому кровяному давлению.

Натуральные мочегонные средства

Существует множество продуктов и напитков, которые стимулируют организм выводить лишнюю соль. Например, спаржа, зеленые листовые овощи, свекла и лук являются хорошими мочегонными продуктами, что в свою очередь, выведет большее количество соли в течение суток. Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе и чай, также обладают этим эффектом. Чай из корня одуванчика особенно полезен.

Однако, следует пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания при использовании мочегонных средств, даже если они натуральные. Для предотвращения дефицита необходимых витаминов и минералов рекомендуется ежедневный прием мультивитаминов и добавок, содержащих калий.

Факторы, которые нужно учитывать

Хотя избыток соли может быть выведен естественным путём, важно знать, когда следует обратиться за медицинской помощью.