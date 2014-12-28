Планирование пола ребенка по овуляции

Вряд ли найдется семейная пара, которая не мечтала бы о ребенке. Когда молодые родители ждут рождения первого малыша, им, как правило, не столь важно, мальчик это будет или девочка. Но когда планируется второй или третий ребенок, будущие родители часто мечтают об определенном поле.

Правильно рассчитать пол малыша - задача нелегкая, этот вопрос был актуален во все времена. Когда-то наши далекие предки пользовались всеми доступными методами, чтобы зачать желанную девочку или долгожданного мальчика: высчитывали благоприятные дни по звездам, ходили к знахаркам, гадали на картах и определяли пол ребенка по календарю…

На сегодняшний день, в век новых технологий, существует несколько методов, как зачать мальчика или девочку. Одним из самых эффективных из них считается способ планирования пола по овуляции. Как это работает? Давайте рассмотрим этот вопрос более детально.

На чем основан способ планирования пола по овуляции

Способ планирования по овуляции - это подсчет благоприятных дней, которые подходят для зачатия определенного пола. В этот период созревшая яйцеклетка выходит из яичника, и чтобы произошло оплодотворение, ей необходимо встретиться со сперматозоидом. Произойти это должно в течение суток, так как по истечению этого срока неоплодотворенная яйцеклетка погибает. Именно поэтому день наступления овуляции необходимо рассчитать.

Как этот метод поможет спланировать пол будущего малыша? Ответ прост. И у женщин, и у мужчин есть хромосомы, отвечающие за пол ребенка. Мужчина содержит в себе хромосомы XY, а женщина - носитель хромосом XX. Хромосома Y отвечает за рождение мальчика, а X-хромосома - девочки. Сперматозоиды X менее подвижны и живут дольше, поэтому обладают наибольшей вероятностью оплодотворить яйцеклетку через двое суток после секса, тогда как Y-сперматозоиды способны добраться до нее в течение суток, а также обладают меньшей способностью к выживанию в кислой среде.

Как лучше рассчитать дни? Одним из способов определения овуляции является расчет его с помощью калькулятора: http://www.bienhealth.com/service/kalkulyator-ovulyatsii/

Как зачать мальчика?

Итак, сперматозоиды, содержащие “мужские” хромосомы Y:

более активны и быстры, чем “женские” X;

менее живучи в условиях кислой среды.

Таким образом, если пара мечтает о мальчике, то увеличить шансы на его рождение можно при активном занятии сексом в день овуляции или непосредственно перед ней, т.е. как можно ближе к моменту овуляции. При этом рекомендуется использовать более эффективные для зачатия позы с глубоким проникновением. Если половой акт произойдет на пару дней раньше овуляции, то “мужские” хромосомы с высокой вероятностью не доживут до момента оплодотворения.

Как зачать девочку?

X-хромосомы, отвечающие за рождение ребенка женского пола:

менее подвижные, в отличие от Y-хромосом;

дольше выживают в кислой среде.

Поэтому, если будущие родители планируют зачатие девочки, полноценный половой акт должен происходить за 3-4 дней до наступления овуляции и выхода яйцеклетки. В этом случае рекомендуются позиции, при которых сперма окажется чуть дальше от шейки матки, т.к. это даст преимущество “долгоживущим” X-хромосомам. К примеру, для зачатия девочки отлично подойдет миссионерская позиция.

Расчет периода овуляции

Овуляция - очень сложный и нестабильный аспект организма, далеко не у всех женщин происходит стандартный цикл в рамках 28 дней. Продолжительность цикла у каждой женщины индивидуальна, либо может изменяется в связи со стрессами, волнениями или болезнями. Поэтому рекомендуется прибегать к помощи калькулятора овуляций, чтобы максимально точно рассчитать цикл.

Как правильно это делать? Возьмем за основу стандарт - 28 дней. Первый день менструального цикла - это начало периода, овуляция происходит примерно между 11 и 21 днями. Опять же - всё зависит от индивидуальности организма, именно для этого и нужен калькулятор, который наиболее точно рассчитает дату на основании именно вашего цикла. Точность расчета напрямую зависит от его регулярности, поэтому, прежде чем воспользоваться помощью калькулятора, необходимо сначала какое-то время понаблюдать за своим циклом.

Если вы уверены, что с ним всё в порядке, то ничто не помешает максимально точно рассчитать период овуляции. Как происходит расчет? Приведем пример. Допустим, дата начала вашего последнего менструального цикла 12 августа. Продолжительность дней - 28. По расчетам калькулятора предполагаемая дата овуляции - 25 августа, благоприятные дни для зачатия ребенка - с 22 по 26 августа. Соответственно, для девочек подходят 22 и 23 числа, а для мальчиков - 25 и 26.

Разумеется, стопроцентной гарантии такой метод не дает, но шансы на рождение малыша желаемого пола значительно повышает. Для удобства расчета вы можете воспользоваться калькулятором овуляции.

Советы по планированию пола от наших бабушек

Существует множество “бабушкиных советов” по зачатию мальчика или девочки, возможно, они слегка устарели, но в них определенно имеется логика. Далее приводятся советы по зачатию определенного пола ребенка, основанные на еде.

Если хотите мальчика

Для Y-хромосомы более благоприятен щелочной баланс внутри влагалища, нежели кислый. Поэтому для зачатия мальчика лучше подойдет пища, богатая калием и натрием.

Рекомендуются к потреблению для женщин:

красное мясо, бананы, также хорошо подойдут персики;

фундук, миндаль и другие орехи с высоким содержанием калия.

Если хотите девочку

Для X-хромосомы лучше подойдет кислый pH-баланс, для этого сделайте ставку на пищу с высоким содержанием кальция и магния.

Рекомендуются к потреблению для женщин: