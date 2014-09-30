Головная боль от А до Я - причины и способы борьбы Используйте быстрые ссылки для перехода к нужной информации: Быстрые способы снять головную боль

Профилактика мигрени

Натуральные средства от головной боли

Полезные физические упражнения при головной боли

Измените свой образ жизни

Типы головной боли

Советы и предостережения при головной боли Практически каждый из нас сталкивался с головной болью. Она может быть разной: от легкого головокружения до чувства, будто голова сейчас взорвётся. Безусловно, для каждого вида боли в голове существует отдельный способ лечения. Но мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми универсальными методиками, которые позволят быстро и надолго избавиться от изнуряющих болевых ощущений. Быстрые способы снять головную боль Примите обезболивающее, отпускаемое без рецепта. Большинство обезболивающих начинает действовать примерно через 30 минут, поэтому лекарство нужно принять, как только вы чувствуете первые признаки головной боли. Весьма эффективны ибупрофен, ацетаминофен, напроксен или аспирин.

Не принимайте аспирин, если вам не исполнилось 19 лет. Также он противопоказан детям. Воспользуйтесь альтернативным обезболивающим, что поможет избежать синдрома Рейе – редкого, но смертельного побочного действия аспирина. Пейте достаточное количество воды. Обезвоживание может вызвать головные боли, особенно после того, как вас стошнило или после обильного употребления алкогольных напитков. Как только вы почувствуете приближение боли, выпейте полный стакан воды, а потом на протяжение всего дня пейте воду часто, но небольшими глотками. Постепенно боль отступит.

Также необходимо воздержаться от кофе, алкоголя, сладких напитков – они также вызывают обезвоживание. Обычная вода – лучшее решение при головной боли. Найдите спокойное и темное место, чтобы отдохнуть. Если есть возможность, стоит лечь и расслабиться, как минимум, на полчаса. Закройте шторы, выключите свет и сосредоточьтесь на своём дыхании.

Позаботьтесь о тишине и покое. В том случае, когда приходится отдыхать с другими людьми, не поленитесь объяснить им, что у вас болит голова и попросите оставить вас в покое и не тревожить некоторое время.

Отрегулируйте температуру в комнате. Некоторые люди способны расслабиться только в прохладном помещении, другие предпочитают отдыхать под большим одеялом и вблизи обогревателя. Когда ложитесь отдыхать, постарайтесь испробовать несколько температурных режимов, чтобы выбрать для себя лучший.

Старайтесь избегать тензионной головной боли (головная боль, связанная со стрессом). Убедитесь, что кровать или диван достаточно удобны, а голова находится в положении, не вызывающем напряжения мышц шеи. Используйте холодные компрессы. Мягкий и холодный компресс, приложенный ко лбу, помогает кровеносным сосудам сузиться, что значительно облегчит головную боль. Этот приём оказывается довольно эффективным, если боль сосредоточена в висках или пазухах.

Смочите ткань холодной водой и приложите ее ко лбу. Как только компресс станет тёплым, заново охладите его.

Подготовка компресса длительного действия. Положите влажный компресс в пластиковый пакет и поместите его в морозилку на 30 минут. После этого положите компресс на лоб, действия такого компресса хватит на более длительное время, тем более, что пластиковый пакет убережёт вашу кожу от ледяной влаги. Помассируйте кожу головы, шею и мочки ушей. Легкий массаж позволит не только отвлечься от боли, но также улучшить кровообращение и снять напряжение. Самый простой способ – нежно надавить пальцами на виски и медленно массировать круговыми движениями. Однако можно воспользоваться и более продвинутыми техниками:

Массаж головы. Примите душ и побалуйте себя массажем головы, для этого достаточно делать движения, будто вы намыливаете волосы шампунем. В качестве альтернативы, можно нанести на пальцы масло кокоса или аргании и втирать его в кожу головы.

Возьмите два теннисных мячика и положите их в носок. Прилягте на ровную поверхность, разместив эти два шарика чуть ниже основания черепа – на затылочной кости, расслабьтесь. Прежде всего, вы можете почувствовать давление на пазухи или даже небольшой дискомфорт, но эти ощущения быстро пройдут. Особенно действенен этот способ при синусовой головной боли (головная боль в области придаточных пазух носа).

По возможности, сделать массаж шеи и спины вам могут близкие. Буквально несколько движений, сделанных любящим человеком, принесут желаемое расслабление и снятие напряжения. Особое внимание стоит уделить области затылка.

Массирование переносицы эффективно при синусовой боли и мигрени.

Можно с усилием массировать биологически активные точки, которые находятся в месте, где встречаются кости большого и указательного пальцев (вторая пястная кость). Лучше всего, если с массажем вам поможет кто-то другой, так обе руки можно будет массировать одновременно. Однако, если вы будете заниматься этим самостоятельно, то массировать точки нужно поочерёдно в течение 5 минут каждую. Наслаждайтесь сексом. Занятия любовью не только снимают стресс и нормализуют кровяное давление, они также стимулируют выработку гормона окситоцина, который, в свою очередь, способствует выбросу эндорфинов – естественных обезболивающих человеческого организма. Практикуйте техники релаксации. Во всём мире люди используют множество уловок, дабы избежать боли. Когда головная боль достигает своего апогея, не стоит беспокоиться об освоении новых методик – старайтесь просто не покидать зону своего комфорта. (О новых техниках медитации вы сможете почитать в любое другое время, когда самочувствие улучшится). Однако следующими техниками можно воспользоваться практически в любой момент: Медитация.

Молитва.

Глубокое дыхание.

Визуализация.

Прослушивание бинауральных ритмов. Профилактика мигрени Действуйте сразу, как появятся первые симптомы. Предупредить мигрень гораздо проще, нежели остановить. Принимать меры стоит сразу после появления этих симптомов: Боль в глазах;

Зрение утратило чёткость или появилось слепое пятно;

Туннельное зрение;

Звёзды или пульсирующие зигзагообразные линии перед глазами;

Тошнота;

Проблемы с концентрацией;

Трудности с поиском нужных слов. Примите обезболивающее, отпускаемое по рецепту. Не стоит забывать о том, что анальгетики начинают действовать только через 40 минут, поэтому столь важно принять лекарство до того, как боль усилится. Используйте ибупрофен, ацетаминофен, напроксен или аспирин.

Принимайте анальгетики, содержащие кофеин. В состав большинства обезболивающих, которые помогают при головной боли или мигрени, входит не только анальгезирующий препарат, но и кофеин. Однако, если у вас под рукой нет такого препарата, вы сможете скомбинировать обезболивающее с чашкой кофе или чёрного чая.

Не принимайте аспирин, если вам не исполнилось 19 лет. Также он противопоказан детям. В этом случае воспользуйтесь альтернативным обезболивающим, что поможет избежать синдрома Рейе – редкого, но смертельного побочного действия аспирина. Снимите стресс. Стресс снижает уровень допамина в организме, что может привести к мигрени. Как только вы почувствуете приближение мигрени, воспользуйтесь следующими приёмами, которые помогут вам расслабиться:

Релаксация. Медитация, молитва, практика дыхательных упражнений или другая знакомая вам методика релаксации. Отнеситесь к этому проще и не беспокойтесь о том, чтобы узнать что-то новое - пользуйтесь теми способами, которыми хорошо владеете.

Запишите что вас тревожит. При стрессе из-за загруженного расписания или какого-то важного события, обязательно составьте список беспокоящих причин. Просто представьте, что все свои заботы вы перенесли на бумагу и разберётесь с ними, когда мигрень пройдёт. Составление такого списка, избавит от необходимости постоянно думать о своих проблемах.

Прибегайте к эскапизму. Ненадолго убегайте от своих трудностей. Смотрите фильмы, играйте в игры, читайте книги или постарайтесь найти любой другой удобный способ абстрагироваться от житейской суеты. Отдыхайте в прохладной, тёмной комнате. Если у вас есть свободное время, то проведите в таком помещении 30 минут, чтобы расслабиться и успокоить свою мигрень. Прохлада поможет справиться с тошнотой, а темнота облегчит симптомы, связанные с нарушением зрения. Вовремя обращайтесь за помощью к врачу. Несмотря на сильные боли и дискомфорт, свойственные любой мигрени, она не опасна для жизни. Вместе с тем, следует четко знать, когда воспользоваться услугами врача. Немедленно обратитесь в больницу, когда: Столь сильной головной боли вы не испытывали раньше;

Боль усиливается в лежачем положении;

Мигрень началась внезапно, без обычных для неё симптомов;

Речь, зрение или движения существенно нарушены, особенно в том случае, если эти симптомы наблюдаются впервые. Натуральные средства от головной боли Будьте в курсе. Существует определённое количество натуральных средств, способных справиться с головной болью. Однако следует уделить особое внимание изучению побочных эффектов и возможных аллергических реакций, кроме того важно учитывать противопоказания к применению того или другого средства, например, беременность или хронические заболевания. Попробуйте лечиться травами. Существует несколько трав, которые помогут избавиться от головной боли:

Пиретрум: Принимать пиретрум можно не только в таблетках или капсулах, но также делать из него травяной чай или добавлять в еду, как специю (только учтите, что у этой травы горький вкус). Эффективность пиретрума до конца не доказана, но о его пользе говорит тот факт, что это растение используют в лечебных целях уже несколько веков. У пиретрума нет серьёзных побочных эффектов. Правда, могут возникнуть боли в языке, язвы полости рта, тошнота, проблемы с пищеварением или вздутие живота. При длительном использовании растение может вызвать нарушение сна и самостоятельно вызывать головные боли.

Также достаточно эффективны добавки с ивовой корой, магнезией, перечной мятой или лавандой. Однако стоит заметить, что полезность таких добавок не имеет под собой достаточного научного основания. Вместе с тем, если вы чувствуете облегчение после приёма таких препаратов, то отказываться от них не стоит.

Чай. Чашка чая из пассифлоры, розмарина или лаванды существенно облегчит головную боль. А вот мятный или ромашковый чай поможет расслабиться. Используйте аромотерапию. Существует множество препаратов для ароматерапии, но некоторые основные эфирные масла незаменимы для лечения боли в голове. К ним относятся лаванда, майоран, ромашка. Эти масла можно использовать при массаже шеи, ингаляции или добавлять во время купания в ванную.

Чтобы быстро снять боль, смешайте по 5 капель масла розмарина, мускатного ореха, лаванды вместе с маслом для массажа. Помассируйте область шеи и верхнюю часть спины.

Если у вас есть ингалятор, добавьте 7 капель масла лаванды и 3 капли масла перечной мяты – и проведите сеанс ингаляции. В качестве альтернативы можно нанести немного масла перечной мяты на носовой платок и несколько раз глубоко подышать через него. Используйте гомеопатические средства. Если вы доверяете гомеопатии, то вполне можете воспользоваться определёнными препаратами для того, чтобы снять случайные головные боли:

- Бриония: отличное средство, чтобы снять головную боль, вызванную мышечным перенапряжением.

- Игнация: оптимально подходит для устранения болей в голове из-за эмоционального истощения. Правильно питайтесь. Недостаток пищи также может спровоцировать головные боли, поэтому убедитесь в том, что питаетесь правильно и достаточно. Кроме того, определённые продукты могут даже помочь облегчить боли. Безусловно, никакого медицинского основания для употребления в пищу именно этих продуктов нет, но они помогли многим людям, возможно, помогут и вам.

Ешьте миндаль. В этом орехе содержатся обезболивающие химические вещества, которые способны снять симптомы головной боли.

Добавляйте в еду кайенский перец. Этот вид перца считается ещё одним стимулятором для выработки эндорфинов, что также поможет избавиться от головных болей. Можно применять этот вид перца в пищу, но специалисты утверждают, что наиболее эффективно его местное нанесение. Поэтому не лишней будет консультация с врачом (или поваром) по поводу местного применения кайенского перца.

Довольно эффективны уксусные компрессы (желательно, чтобы уксус был домашним или, по крайней мере, яблочным).

Употребляйте напитки с кофеином. Именно кофеин сужает кровеносные сосуды, что также поможет снять боль. Однако чрезмерное потребление кофеина может, напротив, спровоцировать мигрени, поэтому очередную чашку кофе следует заменить чаем. Вместе с тем, кофеин способен также усиливать действие обезболивающих, поэтому он входит в состав многих анальгетиков. Полезные физические упражнения при головной боли Растяжка. Если вы страдаете тензионными головным болями (от стресса), то следует регулярно растягивать мышцы шеи и спины, чтобы избавиться от болей. Это особенно актуально при физическом напряжении, к примеру, при ноющих плечах. Йога. Основное назначение йоги – снять напряжение мышц, что позволит уменьшить или полностью избавиться от болей. Простая разминка шеи или расслабляющие упражнения пойдут на пользу. Прогулки на свежем воздухе. Этот способ особенно действенен, если вы много времени проводите в сидячем положении, а голова заполнена различными мыслями. Физическая нагрузка улучшит кровообращение, новые пейзажи положительно повлияют на восприятие мира, а свежий воздух пробудит к действию. Ко времени возвращения домой самочувствие значительно улучшится. Измените свой образ жизни Сделайте своё рабочее место эргономичным. Неправильное положение тела во время работы за компьютером, также может спровоцировать головные боли. Убедитесь в том, что мебель и расположение компьютера соответствует вашему росту.

Не забывайте делать регулярные перерывы во время работы и давать глазам отдых. Делайте зарядку для глаз, фокусируя взгляд в определённых точках на разных расстояниях. Кроме того, каждый час вставайте и делайте небольшую разминку. Измените свой рацион. изменения в питании сразу не снимут головную боль, но в перспективе источник болей может исчезнуть. Если не знаете, как правильно организовать свою диету, то обратитесь к врачу, диетологу или натуропату.

Прежде всего, узнайте, есть ли у вас какие-то пищевые аллергии и исключите эти продукты из своего рациона.

Сократите потребление кофеина, ведь чрезмерное его потребление может вызывать головные боли. Вместе с тем, полный отказ от кофеина также может вызвать временные болевые ощущения, хотя через некоторое время всё нормализуется.

Также желательно исключить из рациона продукты, содержащие глутамат натрия, нитриты и нитраты (к примеру, колбасы), тирамины (выдержанный сыр, вино, пиво и обработанное мясо), сульфиты (сухофрукты, приправы и вино), салицилаты (чай, уксус и некоторые фрукты). Подлечите опорно-двигательный аппарат. Если у вас проблемы со спиной или шеей, плохая осанка, а также перенапряжение мышц, то они могут провоцировать головные боли. Устранить эти источники боли можно с помощью определённых упражнений – растяжки, йоги или пилатеса. Крайне важно обратиться за консультацией к специалисту – физиотерапевту или хиропрактику, остеопату. Обращайтесь за помощью к профессионалам. Довольно часто источником головной боли могут быть проблемы в других частях головы. В таком случае, необходимо обратиться к квалифицированному врачу. Например, обязательно стоит посетить стоматолога, если у вас наблюдается смещение челюсти, кариес, абсцессы или же было инфицировано место удаления зуба. К окулисту нужно обратиться при нарушении зрения, это также может спровоцировать головные боли из-за переутомления глаз. Кроме того, к причинам болей в голове относятся заболевания уха, горла, носа, поэтому визит к лору не стоит откладывать. Успокойтесь. Постоянный гнев, раздражение или разочарование, могут вызвать сильные головные боли. Следует обратиться за профессиональной помощью к психологу, который научит нескольким весьма эффективным способам управлять своими эмоциями.

Во время эмоционального напряжения мы часто сжимаем челюсти или стискиваем зубы. Попробуйте сделать над собой усилие и расслабить мышцы лица. Для этого достаточно просто зевнуть.

Если в ближайшее время предвидятся стрессовые ситуации, например, экзамены, свадьба или получение водительских прав, обязательно займитесь упражнениями для релаксации. Типы головной боли Определите свой тип головной боли. Преимущественно, человек страдает от тензионной головной боли или болей, вызванных особенностями образа жизни. В основном такие боли не приносят особого вреда, кроме сильного дискомфорта. Однако, если вы часто испытываете головные боли или же боль оказывается крайне сильной и не реагирует на обезболивающие, появились новые симптомы, то стоит немедленно обратиться к врачу для обследования и определения правильного диагноза.

Ниже представлен список основных разновидностей головной боли, что только подтверждает разнообразие причин ее появления, поэтому так важно определить тип головной боли, чтобы подобрать наиболее эффективный курс лечения: Тензионная боль – наиболее распространённый тип головной боли. В основном она появляется после физического или эмоционального стресса, но может продолжаться в течение нескольких часов или даже дней. Тензионная головная боль возникает в результате сокращения мышц. Зачастую оно ощущается за глазами и в области лба, но боль может возникать где угодно в голове и даже отдавать в спину. Такая боль может быть тупой, а также рецидивирующей, если не был обнаружен ее источник. Она может сопровождаться недомоганием, тошнотой, особенно при тревоге или депрессии. В принципе, этот тип боли хорошо реагирует на обезболивающие, отдых или снятие стресса.

Головная боль, вызванная чрезмерным использованием лекарственных средств: этот тип боли также довольно распространён. Его провоцирует злоупотребление лекарственными препаратами. Чаще всего головная боль возникает как симптом отмены после длительного применения анальгетиков. Чтобы прекратить боли такого типа, достаточно просто прекратить использование медпрепарата. Этот процесс займёт определённое время, но в результате боли прекратятся. Стоит отметить, что симптомы этого типа головной боли очень похожи на признаки тензионной боли.

Головная боль, вызванная похмельем: боль настолько реальна, насколько реально употребление алкоголя накануне вечером! Симптомы включают в себя пульсирующую боль, тошноту и плохое общее состояние. Не забывайте пить много жидкости и будьте терпеливыми.

Головная боль, вызванная аллергией на продукты: если вы мучаетесь головной болью, вызванной аллергией, то будете страдать от насморка и слезотечения. Этот тип головной боли считается сезонным, поэтому следует проконсультироваться с врачом о выборе антигистаминных препаратов. Для такой боли также свойственны и другие симптомы – боли в груди, ощущение жжения в туловище, шее или плечах, пульсация в голове. Нитриты и нитраты в мясе могут вызывать головные боли разной степени интенсивности. Также, если быстро выпить холодный напиток или съесть мороженное, то есть риск вызвать «заморозку мозга», довольно болезненное, но кратковременное состояние.

Мигрень: мигрень – пульсирующая головная боль, которая сопровождается сильной тошнотой, иногда рвотой. Также могут возникать проблемы со зрением – у объектов окружающего мира появляется «аура», они могут начать мерцать, кроме того, зрение может частично пропасть. Некоторые мигрени вызывают онемение или слабость. Появлению мигрени могла способствовать реакция на пищу, стресс, гормональные изменения. Некоторые люди страдают мигренями по наследственности. Такой вид боли требует особого внимания и необходимо посоветоваться с врачом, чтобы правильно подобрать лекарства, а также другие методы терапии.

Кластерные головные боли: это довольно распространённый тип головной боли, которая распространяется вокруг глаз или же поражает только одну сторону головы. Они могут сопровождаться опущением (птозом) верхнего века, выделениями из носа, слезотечением. Кластерные головные боли в 4 раза чаще встречаются у мужчин, особенно в подростковом и среднем возрасте, и могут носить постоянный характер. При кластерных болях крайне важно обратиться к врачу для консультации и лечения. Существует несколько лекарств и курсов лечения, которые могут облегчить симптомы.

Головная боль, вызванная напряжением в другой части тела: головную боль могут вызвать заложенные синусы, простуда, вирус, лихорадка, кашель, физическая нагрузка, голод, усталость глаз, напряжение шеи или спины, артрит, проблемы с зубами. В каждом случае нужно проконсультироваться со своим врачом, ведь потребуется лечение организма в целом, а не только устранение головной боли. Кроме того, боли могут вызывать постоянное ношение определённых вещей, например, очки для плавания, а также некоторых типов причёски (тугой хвост), чтобы устранить боль, нужно отказаться от неудобных аксессуаров или изменить способ укладки.

Головная боль, вызванная последствиями аварии: попадание в аварию и травма головы при этом, также может стать причиной головной боли. Она может сопровождаться сотрясением мозга, переломом черепа, внутренним кровотечением, поэтому так важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Посттравматические головные боли могут возникнуть в результате несчастного случая или травмы, они крайне трудно поддаются лечению и может потребоваться вмешательство психолога или психиатра.

Аневризма: если вы испытываете крайне резкую боль, то, возможно, она только имитирует мигрень или же кластерные головные боли. Для неё свойственны ригидность затылочных мышц, двоение в глазах, потеря сознания. В таком случае, операция и стабилизация кровяного давления – основной способ лечения.

Головная боль, вызванная опухолью: это довольно редкий случай, поэтому, когда у вас возникают какие-либо подозрения, то незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые симптомы опухоли мозга могут выражаться в онемении или слабости конечностей, невнятной речи, нарушениях зрения, эпилептических припадках, изменениях личности или потере равновесия. Очень редко бывает, что опухоль проявляется только головной болью.

Головная боль, вызванная высотной болезнью: при страдании высотной болезнью, боль может проявляться либо во всей голове, либо только с одной стороны. Зачастую такая боль возникает у альпинистов, которые не используют кислород. При лечении высотной болезни следует соблюдать меры предосторожности.

Другие боли: существует множество причин для возникновения головной боли, поэтому лучший выход – обратиться к врачу. При возникновении каких-либо сомнений, немедленно посетите больницу. Советы и предостережения при головной боли Советы: Не бойтесь сделать паузу и передохнуть во время веселья. Если останетесь и будете делать вид, что прекрасно себя чувствуете, то головная боль только усилится. Лучше всего немного отдохнуть и снова присоединиться к компании друзей.

При возможности оставляйте волосы распущенными, отказавшись от хвостиков или кос.

Если часто страдаете мигренями, то разработайте с врачом план лечения. Избегайте таких продуктов, как сыр или шоколад. Спите и ешьте регулярно – это крайне важно для устранения мигреней.

При страданиях тензионными болями, поможет наличие готовых блюд в морозильной камере – это принесёт желаемое облегчение. Так, вы избавите себя от стресса, не задаваясь вечным вопросом, что приготовить на ужин. Вместо того, чтобы стоять у плиты, можно спокойно отдохнуть после тяжёлого рабочего дня.

Ведите дневник своих головных болей. Прежде всего, это поможет выявить закономерности появления болей. Появляются ли они после особенно напряжённого периода на работе, употребления определённых продуктов, начала менструации и т.д. В результате, вы сможете предупредить головную боль задолго до ее появления.

Попробуйте несколько методов облегчения головной боли. Не каждый из них подойдёт, поэтому так важно контролировать те симптомы, которые могут послужить сигналом немедленного обращения к врачу.

У некоторых людей КЛЛ (компактная люминесцентная лампа) может спровоцировать головную боль, поэтому такие источники освещения следует при необходимости заменить на обычные лампы накаливания или же светодиоды.

Посмотрите на свой образ жизни со стороны, стараясь оценить его в целом. Определите области, в которых вы можете уменьшить стресс, провоцирующий напряжённость тела и головную боль. Кроме того, оградите себя от определённых продуктов, яркого света, алкоголя, тяжёлых физических нагрузок, стресса, кардинальных изменений вашей жизни, проблем со сном. Таким образом, можно снизить вероятность появления головной боли, стресса, напряжения.

Пейте много холодной воды.

Перейдите в темную и тихую комнату и сосредоточьтесь на своём дыхании, одновременно с этим массируйте лоб.

Спите с холодным полотенцем на лбу.

После принятия обезболивающего, полежите на боку на кровати или на мягком диване. Так вы лучше перенесёте время, пока анальгетик начнёт действовать. Постарайтесь сделать так, чтобы под рукой всегда был стакан с водой, а в комнате не должно быть экранов (телевизора, компьютера). Выключите свет, закройте глаза, дышите глубоко и расслабьтесь. Этот метод сработает намного лучше, при использовании удобной и свободной одежды. Вместе с тем, такой способ эффективен не для всех.

Массируйте область ладони между большим и указательным пальцем. Воздействие на нервные окончания в этой точке стимулирует сужение кровеносных сосудов в голове.

Пейте достаточно воды. Очень часто обезвоживание вызывает головные боли.

Замените кофе чаем.

Отдыхайте в тёмной комнате, куда доносятся только природные звуки. Предостережения: Немедленно обратитесь к врачу при наблюдении следующих симптомов: Сильная головная боль, с которой не приходилось сталкиваться раньше; Головная боль быстро меняет свой характер (из тупой становится острой); Резкая или необычная головная боль; Головная боль становится сильнее с каждым днём и не проходит; Сочетание головной боли, болей в шее и высокой температуры (признаки менингита); Эпилептические припадки, судороги, рвота, непереносимость яркого света, сыпь, слабость, изменения личности.

Некоторые медпрепараты могут вызывать головные боли, к примеру, противозачаточные таблетки. Не забудьте проконсультироваться со своим доктором по поводу того, могут ли лекарства вызывать головную боль. Зачастую, боли в голове выступают либо побочным эффектом, либо сигналом о том, что нужно обратить внимание на общее состояние здоровья.

Серьёзно относитесь к травмам головы. При любом повреждении головы стоит обратиться к врачу, даже если вы не испытываете симптомов сотрясения мозга или нет боли.

Будьте осторожны с обезболивающими, отпускаемыми без рецепта. Например, передозировка тайленолом (ацетаминофен) токсична для печени. Не принимайте больше двух таблеток каждые 6 часов. Также негативно отражается на печени сочетание тайленола и алкоголя. Всегда читайте инструкции к любым обезболивающим и придерживайтесь указанной дозировки.

Старайтесь не прибегать к домашнему лечению. Зачастую от него становится только хуже. Поэтому так важно проконсультироваться с врачом. Если головная боль усиливается или же появились новые симптомы, немедленно обратитесь в больницу.

Не принимайте НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), если у вас язва, проблемы с желудком или кишечником, а также астма. Используйте быстрые ссылки для перехода к нужной информации: Быстрые способы снять головную боль

Профилактика мигрени

Натуральные средства от головной боли

Полезные физические упражнения при головной боли

Измените свой образ жизни

Типы головной боли

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