Солнечная опасность для глаз: 5 заболеваний, которых следует опасаться находясь на солнце

Если о том, что солнечное излучение может причинить серьезный вред коже, знают многие, то мало кто задумывается над тем, насколько вреден ультрафиолет для глаз и зрения. А, тем не менее, длительное пребывание на открытом пространстве без специальных средств защиты может закончиться серьезными патологическими изменениями не только поверхностных, но и глубоких внутренних структур органа зрения, что чревато серьезными проблемами.

Если для кожи наиболее опасными считаются полуденные часы, когда солнце стоит максимально высоко над горизонтом и на поверхность тела человека попадает больше прямых лучей, то с органом зрения все наоборот. Максимальное количество ультрафиолета попадает прямо в глаза именно в те часы, когда солнечный диск находится не слишком высоко. Кроме того опасность представляют и те лучи, которые отражаются от воды, песка и других поверхностей, и попадают на сетчатку ничем не защищенных глаз.

Далее мы рассмотрим несколько наиболее частых заболеваний, причинами которых является ультрафиолетовое излучение. Следует иметь в виду, что болезнь может проявиться далеко не сразу.

Заболевание №1: синдром сухого глаза.

К симптомам этого довольно неприятного заболевания относится жжение и боль в глазах, ощущение инородного тела и нарастающее ухудшение зрения. Симптомы нарастают в течение дня, приводят к быстрой утомляемости и выраженному снижению трудоспособности.

В основе механизма развития синдрома сухого глаза лежит резкое снижение количества слезной жидкости, которое к тому же дополняется нарушением ее качественного состава.

Это заболевание опасно осложнениями, которые могут привести к частичной или совершенно полной потере зрения.

Заболевание №2: снежная слепота.

Эта болезнь развивается не сразу, а спустя некоторое время после воздействия ультрафиолетом на сетчатку глаз. Пациенты жалуются на резкие боли в глазах, светобоязнь, слезотечение. Эти симптомы могут перерасти в кратковременную полную потерю зрения. Как правило, через несколько дней зрение возвращается, и слепота проходит, но иногда остаются серьезные проблемы со зрением.

Заболевание №3: птеригиум.

Это заболевание связывают с длительным воздействием ультрафиолетовых лучей на глаза. Сначала пациенты жалоб не предъявляют, тем не менее, постановка диагноза проблем не вызывает, так как со стороны хорошо заметно нарастание конуса непрозрачной конъюнктивы на прозрачную роговицу. По мере прогрессирования этого заболевания зрение ухудшается, а когда конъюнктива полностью закрывает зрачок, наступает слепота.

Заболевание №4: кератит и конъюнктивит.

Чаще даже говорят о кератоконъюнктивите, потому что вследствие тяжелого ожога развивается асептическое воспаление не только конъюнктивы, покрывающей изнутри верхнее и нижнее веко, но и роговицы. Острые катаральные явления могут сопровождаться образованием мелких пузырьков и язв. Все эти объективные проявления сопровождаются сильными болевыми ощущениями и ухудшением общего состояния. Опасны бактериальные и вирусные осложнения, исходом которых может стать помутнение роговицы, приводящее в итоге к потере зрения.

Заболевание №5: катаракта.

Ультрафиолетовые лучи сегодня признаются одной из причин помутнения хрусталика, который является важной единицей всей светопреломляющей конструкции, которую представляет собой глаз человека. Симптомами катаракты на ранних стадиях заболевания могут быть мелькающие перед глазами мушки, двоение или окрашивание предметов в желтый цвет. Опасность катаракты в ее прогрессировании, то есть полном помутнении хрусталика, в результате чего развивается слепота.

Меры для защиты глаза

Какую опасность представляют ультрафиолетовые лучи для зрения, мы уже поняли, осталось сказать несколько слов о тех мерах защиты, которые необходимо предпринимать. Даже обычная широкополая шляпа способна защитить глаза от прямого солнечного света, но даже темные очки не в состоянии дать полную гарантию, так как ультрафиолетовые лучи, отражаясь от разных поверхностей, в том числе и от оправы самих очков, все равно попадают в глаза. Максимальную защиту могут обеспечить только качественные линзы с ультрафиолетовым фильтром.