Как стать выше: заставляем организм расти Основной фактор роста человека - генетика Следует понимать, что рост человека всегда обусловлен генетическими факторами. Ученые полагают, что рост на 60-80% зависит от генетических показателей. Иными словами, появление высокого ребенка в низкорослой семье весьма маловероятно. Однако это не означает, что на рост совсем невозможно повлиять. Ваша главная задача – не мешать естественному росту и исключить те факторы, которые могут его тормозить. Наркотические вещества и алкогольные напитки – главные враги здорового развития организма. Их употребление в период полового созревания неизбежно приводит к задержкам роста. Еще одна причина вероятного торможения роста – неправильное или недостаточное питание. Также вы можете прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы визуально выглядеть выше. Рассчитайте свой предполагаемый рост.

Основываясь на росте своих родителей можно примерно рассчитать и свой предполагаемый рост в будущем по следующей схеме: Сложите рост отца и матери (в сантиметрах).

Добавьте к полученному числу 13 см если вы мальчик; вычтите 13 см если вы девушка.

Разделите на 2.

В результате получится ваш предполагаемый рост в будущем, плюс-минус 10 см. Правильный рацион - обязательное условие здорового роста Придерживайтесь сбалансированной диеты . Человек с полным телосложением всегда кажется более низким, чем обладатель стройной фигуры. Кроме того, правильное питание – залог хорошего самочувствия.

. Человек с полным телосложением всегда кажется более низким, чем обладатель стройной фигуры. Кроме того, правильное питание – залог хорошего самочувствия. Употребляйте много постного белка . В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы (пицца, конфеты, напитки и прочие сладости), напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную системы.

. В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы (пицца, конфеты, напитки и прочие сладости), напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную системы. Ешьте продукты с высоким содержанием кальция . Кальций, содержащийся в шпинате, капусте и молочных продуктах, необходим для здоровья костей.

. Кальций, содержащийся в шпинате, капусте и молочных продуктах, необходим для здоровья костей. Насыщайте рацион цинком . Научные исследования указывают на вероятную взаимосвязь между дефицитом цинка и задержкой роста в молодом мужском организме. Богатые источники цинка – устрицы, тыква, зародыши пшеницы, арахис, семена кабачков, мясо краба и ягненка.

. Научные исследования указывают на вероятную взаимосвязь между дефицитом цинка и задержкой роста в молодом мужском организме. Богатые источники цинка – устрицы, тыква, зародыши пшеницы, арахис, семена кабачков, мясо краба и ягненка. Потребляйте витамин D. Развитие мышечной и костной системы детей напрямую зависит от наличия витамина D в организме. Его дефицит неизбежно приводит к задержке роста и накапливанию лишнего веса у девочек-подростков. Витамин D содержится в рыбе, люцерне и различных сортах грибов. Спорт – движение вверх В период полового созревания особую важность имеют физические нагрузки. Чтобы расти и развиваться, подросток должен быть активным. Для стимулирования роста очень полезны упражнения с элементами прыжков. Активной тренировке мышц нужно посвящать не менее 30 минут в день. Чтобы занятия были не только продуктивными, но также регулярными и увлекательными, желательно выполнить одну или несколько следующих рекомендаций: Запишитесь в тренажерный зал . Абонемент в спортивный клуб обеспечивает доступ к массе замечательных тренажеров и разнообразному спортивному инвентарю. Кроме того, наличие оплаченного абонемента – неплохой мотивирующий фактор (глупо пропускать занятия, на которые потрачены деньги).

. Абонемент в спортивный клуб обеспечивает доступ к массе замечательных тренажеров и разнообразному спортивному инвентарю. Кроме того, наличие оплаченного абонемента – неплохой мотивирующий фактор (глупо пропускать занятия, на которые потрачены деньги). Вступите в какую-либо спортивную секцию или команду . Для многих людей соревновательный дух, присущий командным видам спорта, может быть даже более привлекательным и заманчивым, чем сама физическая активность. Занятия в команде происходят более интересно и непринужденно, чем индивидуальные тренировки.

. Для многих людей соревновательный дух, присущий командным видам спорта, может быть даже более привлекательным и заманчивым, чем сама физическая активность. Занятия в команде происходят более интересно и непринужденно, чем индивидуальные тренировки. Не ленитесь гулять. Когда появляется свободная минута, совершайте непринужденные прогулки. Неважно, куда идти – в библиотеку, школу или супермаркет. Главное – ходить много и с удовольствием. Спим - значит растем

Еще один залог активного роста – полноценный здоровый сон. Организм растет именно во время сна, так что чем дольше вы спите, тем больше времени даете своему организму для роста. Подросткам и молодым людям, не достигшим 20-летнего возраста, рекомендуется спать по 9-11 часов ежедневно. Пик выработки гормона роста (соматотропного гормона) приходится на время сна. Крепкий, спокойный сон способствует нормальному синтезу соматотропного гормона в гипофизе. Ответы на вопросы, которые могли вас волновать: 1. Действительно ли кофеин замедляет рост?

Исследования показали, что кофеин не замедляет процесс роста. Тем не менее, кофеин способен спровоцировать существенные нарушения сна. Как известно, дети и подростки должны спать порядка 9-11 часов в сутки. Кофеин может губительно повлиять на качество и продолжительность сна. 2. Мешает ли курение росту?

Влияние никотина и табачного дыма всё еще находится в стадии изучения. Согласно отчетам Колумбийского университета, проведенные исследования показали, что дети, которые являются пассивными или активными курильщиками, ниже своих ровесников, которые не курят и не подвергаются влиянию табачного дыма. 3. Препятствуют ли стероиды росту?

Безусловно. Анаболические стероиды подавляют рост костной ткани в организмах детей и подростков. Кроме того, они способствуют уменьшению количества спермы, повышению артериального давления и повышают риск сердечного приступа. Дети и подростки, использующие стероидные ингаляторы при приступах астмы, на 1-2 см ниже ровесников, не принимающих стероиды.

4. В каком возрасте прекращается рост?

Рост организма прекращается после полового созревания. Как правило, это происходит в 20 лет или немного позднее. Пока длится период полового созревания, организм продолжает расти. Как выглядеть выше: главные визуальные хитрости Следите за осанкой. Всегда держите спину ровно, не сутультесь. Плавно отведите плечи назад, мысленно вытяните позвоночник. Человек с правильной осанкой выглядит значительно выше и привлекательнее, чем сутулый. Надевайте облегающую одежду. Облегающие вещи акцентирует внимание на контурах фигуры, в то время как просторная одежда их совершенно не подчеркивает. Широкая, просторная одежда делает человека визуально более низким, приземленным. Носите только ту облегающую одежду, в которой чувствуете себя комфортно. Девушкам желательно выбирать обувь на каблуках. Низкорослым девушкам не рекомендуется носить балетки, шлепанцы и другие модели обуви с плоской подошвой. Подчеркивайте достоинства своей фигуры. Если у вас длинные ноги, носите шорты и мини-юбки. Откажитесь от гетр и лосин – они визуально укорачивают не только ноги, но и всё туловище. Носите одежду темных оттенков. Темная одежда позволяет выглядеть стройнее, а стройный человек, в свою очередь, всегда кажется более высоким. Черный, темно-синий, насыщенный зеленый и другие темные цвета помогут вам казаться выше и стройнее. Покупайте вещи с вертикальными полосами и узорами. Вертикальные декоративные элементы делают фигуру более стройной. Горизонтальные, наоборот, визуально добавляют несколько лишних килограммов. Твитнуть Отзывы к записи «Как стать выше: заставляем организм расти»: Если вам есть что сказать, пожалуйста, оставьте свой отзыв: Аллергия на косметику: почему возникает и что делать? Как подготовится к лету? Приводим в порядок фигуру, кожу лица и тела. Отбеливание зубов народными средствами: 8 домашних рецептов Натуральные способы вывести соль из организма

