Как стать выше: заставляем организм расти

Основной фактор роста человека - генетика
Следует понимать, что рост человека всегда обусловлен генетическими факторами. Ученые полагают, что рост на 60-80% зависит от генетических показателей. Иными словами, появление высокого ребенка в низкорослой семье весьма маловероятно. Однако это не означает, что на рост совсем невозможно повлиять. Ваша главная задача – не мешать естественному росту и исключить те факторы, которые могут его тормозить. Наркотические вещества и алкогольные напитки – главные враги здорового развития организма. Их употребление в период полового созревания неизбежно приводит к задержкам роста. Еще одна причина вероятного торможения роста – неправильное или недостаточное питание. Также вы можете прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы визуально выглядеть выше.
Рассчитайте свой предполагаемый рост.
Основываясь на росте своих родителей можно примерно рассчитать и свой предполагаемый рост в будущем по следующей схеме:
- Сложите рост отца и матери (в сантиметрах).
- Добавьте к полученному числу 13 см если вы мальчик; вычтите 13 см если вы девушка.
- Разделите на 2.
- В результате получится ваш предполагаемый рост в будущем, плюс-минус 10 см.
Правильный рацион - обязательное условие здорового роста
- Придерживайтесь сбалансированной диеты. Человек с полным телосложением всегда кажется более низким, чем обладатель стройной фигуры. Кроме того, правильное питание – залог хорошего самочувствия.
- Употребляйте много постного белка. В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы (пицца, конфеты, напитки и прочие сладости), напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную системы.
- Ешьте продукты с высоким содержанием кальция. Кальций, содержащийся в шпинате, капусте и молочных продуктах, необходим для здоровья костей.
- Насыщайте рацион цинком. Научные исследования указывают на вероятную взаимосвязь между дефицитом цинка и задержкой роста в молодом мужском организме. Богатые источники цинка – устрицы, тыква, зародыши пшеницы, арахис, семена кабачков, мясо краба и ягненка.
- Потребляйте витамин D. Развитие мышечной и костной системы детей напрямую зависит от наличия витамина D в организме. Его дефицит неизбежно приводит к задержке роста и накапливанию лишнего веса у девочек-подростков. Витамин D содержится в рыбе, люцерне и различных сортах грибов.
Спорт – движение вверх
В период полового созревания особую важность имеют физические нагрузки. Чтобы расти и развиваться, подросток должен быть активным. Для стимулирования роста очень полезны упражнения с элементами прыжков. Активной тренировке мышц нужно посвящать не менее 30 минут в день. Чтобы занятия были не только продуктивными, но также регулярными и увлекательными, желательно выполнить одну или несколько следующих рекомендаций:
- Запишитесь в тренажерный зал. Абонемент в спортивный клуб обеспечивает доступ к массе замечательных тренажеров и разнообразному спортивному инвентарю. Кроме того, наличие оплаченного абонемента – неплохой мотивирующий фактор (глупо пропускать занятия, на которые потрачены деньги).
- Вступите в какую-либо спортивную секцию или команду. Для многих людей соревновательный дух, присущий командным видам спорта, может быть даже более привлекательным и заманчивым, чем сама физическая активность. Занятия в команде происходят более интересно и непринужденно, чем индивидуальные тренировки.
- Не ленитесь гулять. Когда появляется свободная минута, совершайте непринужденные прогулки. Неважно, куда идти – в библиотеку, школу или супермаркет. Главное – ходить много и с удовольствием.
Спим - значит растем
Еще один залог активного роста – полноценный здоровый сон. Организм растет именно во время сна, так что чем дольше вы спите, тем больше времени даете своему организму для роста. Подросткам и молодым людям, не достигшим 20-летнего возраста, рекомендуется спать по 9-11 часов ежедневно. Пик выработки гормона роста (соматотропного гормона) приходится на время сна. Крепкий, спокойный сон способствует нормальному синтезу соматотропного гормона в гипофизе.
Ответы на вопросы, которые могли вас волновать:
1. Действительно ли кофеин замедляет рост?
Исследования показали, что кофеин не замедляет процесс роста. Тем не менее, кофеин способен спровоцировать существенные нарушения сна. Как известно, дети и подростки должны спать порядка 9-11 часов в сутки. Кофеин может губительно повлиять на качество и продолжительность сна.
2. Мешает ли курение росту?
Влияние никотина и табачного дыма всё еще находится в стадии изучения. Согласно отчетам Колумбийского университета, проведенные исследования показали, что дети, которые являются пассивными или активными курильщиками, ниже своих ровесников, которые не курят и не подвергаются влиянию табачного дыма.
3. Препятствуют ли стероиды росту?
Безусловно. Анаболические стероиды подавляют рост костной ткани в организмах детей и подростков. Кроме того, они способствуют уменьшению количества спермы, повышению артериального давления и повышают риск сердечного приступа. Дети и подростки, использующие стероидные ингаляторы при приступах астмы, на 1-2 см ниже ровесников, не принимающих стероиды.
4. В каком возрасте прекращается рост?
Рост организма прекращается после полового созревания. Как правило, это происходит в 20 лет или немного позднее. Пока длится период полового созревания, организм продолжает расти.
Как выглядеть выше: главные визуальные хитрости
- Следите за осанкой. Всегда держите спину ровно, не сутультесь. Плавно отведите плечи назад, мысленно вытяните позвоночник. Человек с правильной осанкой выглядит значительно выше и привлекательнее, чем сутулый.
- Надевайте облегающую одежду. Облегающие вещи акцентирует внимание на контурах фигуры, в то время как просторная одежда их совершенно не подчеркивает. Широкая, просторная одежда делает человека визуально более низким, приземленным. Носите только ту облегающую одежду, в которой чувствуете себя комфортно.
- Девушкам желательно выбирать обувь на каблуках. Низкорослым девушкам не рекомендуется носить балетки, шлепанцы и другие модели обуви с плоской подошвой.
- Подчеркивайте достоинства своей фигуры. Если у вас длинные ноги, носите шорты и мини-юбки. Откажитесь от гетр и лосин – они визуально укорачивают не только ноги, но и всё туловище.
- Носите одежду темных оттенков. Темная одежда позволяет выглядеть стройнее, а стройный человек, в свою очередь, всегда кажется более высоким. Черный, темно-синий, насыщенный зеленый и другие темные цвета помогут вам казаться выше и стройнее.
- Покупайте вещи с вертикальными полосами и узорами. Вертикальные декоративные элементы делают фигуру более стройной. Горизонтальные, наоборот, визуально добавляют несколько лишних килограммов.